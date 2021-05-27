Суперлуние над Бразилией, Бразилиа Суперлуние над Бразилией, Бразилиа /  © фото REUTERS
Полнолуние над замком Моу-Коп в Британии Полнолуние над замком Моу-Коп в Британии /  © фото REUTERS
Полнолуние над городом Аргинегин, Испания Полнолуние над городом Аргинегин, Испания /  © фото REUTERS
Полнолуние над городом Аргинегин, Испания Полнолуние над городом Аргинегин, Испания /  © фото REUTERS
Суперлуние в Лилборне, Великобритания Суперлуние в Лилборне, Великобритания /  © фото REUTERS
Суперлуние в Лилборне, Великобритания Суперлуние в Лилборне, Великобритания /  © фото REUTERS
Полнолуние взошло над часовней в Австрии Полнолуние взошло над часовней в Австрии /  © фото REUTERS
Полная луна восходит над храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция Полная луна восходит над храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция /  © фото REUTERS
Жители турецкой Анкары наблюдали за восхождением полной луны Жители турецкой Анкары наблюдали за восхождением полной луны /  © фото REUTERS
Полная луна в Никосии, Кипр Полная луна в Никосии, Кипр /  © фото REUTERS
Полнолуние в Израиле Полнолуние в Израиле /  © фото REUTERS
Полная Луна над храмом Плаосан, Индонезия Полная Луна над храмом Плаосан, Индонезия /  © фото REUTERS
Суперлуна над маяком Макапуу, Гавайи Суперлуна над маяком Макапуу, Гавайи /  © фото REUTERS

Жители Земли наблюдали весьма редкое природное явление - полное лунное затмение, которое в некоторых уголках планеты было хорошо видно и совпало с полнолунием и суперлунием.

Соответствующие фотографии опубликовало агентство Reuters.

Читайте такжеСуперлуние с затмением: опубликованы поразительные кадры редкого явления (фоторепортаж)Отметим, что совпадение суперлуния с полным лунным затмением случается редко.

Увидеть полное затмение можно было в Тихоокеанском регионе - в Китае, Японии, Австралии, на Западном побережье США и Южной Америки, в России.

Суперлуние: в чем особенность явления

Суперлуние – явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Расстояние между Землей и Луной варьируется от 357 тысяч километров до 406 тысяч километров.

При суперлунии спутник Земли выглядит на 14% больше в диаметре и на 30% ярче.

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Автор: Ольга Робейко