Около 30 стран-подписантов пообещали безопасный и ориентированный на человека искусственный интеллект.

США, Китай и 26 других стран на Всемирном саммите по безопасности искусственного интеллекта в Великобритании согласились работать вместе, чтобы защитить ИИ от возможности нанести "катастрофический ущерб".

Как сообщает Bloomberg, страны "заявили о совместной ответственности за устранение рисков искусственного интеллекта и развитие жизненно важного международного сотрудничества в области безопасности и исследований передового искусственного интеллекта", - отметил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем заявлении после двухдневного саммита.

Премьер-министр Великобритании назвал соглашение "выдающимся достижением", которое свидетельствует о готовности крупнейших мировых держав сотрудничать в регулировании новых технологий. При этом участие Китая особенно важно, учитывая сложные отношения, которые существуют между китайской стороной и западными странами в таких областях, как торговля, безопасность и права человека.

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Подписавшие совместное заявление, включая Саудовскую Аравию, Европейский Союз и Японию, пообещали "работать вместе инклюзивно, чтобы обеспечить ориентированный на человека, надежный и ответственный искусственный интеллект, который является безопасным и поддерживает благо всех".

Отмечается, что США присоединились к Великобритании в объявлении о создании собственного института безопасности искусственного интеллекта, добавив, что они будут сотрудничать вместе.

Министр технологий Великобритании Мишель Донелан объявил, что следующий саммит по безопасности искусственного интеллекта будет принимать Южная Корея через шесть месяцев, а затем Франция еще через шесть месяцев.

"Плодами этого саммита должны быть четкие взгляды, понимание путей сотрудничества и смелые действия для реализации преимуществ искусственного интеллекта, одновременно уменьшая риски", - отметила Донелан.

Угроза от искусственного интеллекта - что известно

В октябре 2023 года главы Службы безопасности стран Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии предупредили, что их страны переживают из-за "резкого роста агрессивных попыток других государств украсть конкурентное преимущество".

Позже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш открыл многосторонний консультативный орган высокого уровня по искусственному интеллекту (ИИ). По его словам, уже к концу этого года консультативный орган подготовит предварительные рекомендации по международному управлению искусственным интеллектом, пониманию рисков и проблем, а также возможности, которые создает эта технология.

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