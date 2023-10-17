Глава MI5 заявил, что Великобритания и ее союзники переживают "резкий рост агрессивных попыток других государств украсть конкурентное преимущество".

Глава Службы безопасности Великобритании (MI5) Кен МакКаллум вместе со своими коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии предупредили о новых угрозах, исходящих от искусственного интеллекта.

МакКаллум находится в Кремниевой долине (Калифорния) вместе с членами разведывательного партнерства Five Eyes на первом саммите по безопасности новых технологий и безопасности инноваций, пишет Sky News.

Выступая перед саммитом, на котором бизнес-лидеры, предприниматели и ученые встретились с высшими руководителями служб безопасности пяти стран, МакКаллум сказал: "В Великобритании наблюдается резкий рост агрессивных попыток других государств украсть конкурентное преимущество. То же самое происходит во всех пяти наших странах".

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Представители партнертсва Five Eyes попытались предупредить большие и малые компании об угрозах, с которыми они сталкиваются, преимущественно из Китая.

"Ставки на новые технологии сейчас невероятно высоки; государства, которые лидируют в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления и синтетическая биология, будут иметь возможность формировать все наше будущее. Мы все должны быть в курсе и отреагировать, пока не стало слишком поздно", - предупредил МакКаллум.

Главы разведки вышли из тени, чтобы повысить осведомленность общественности, особенно среди небольших компаний, которые могут не осознавать, что находятся в опасности.

Правительства этих пяти стран опубликовали совместный набор принципов из пяти пунктов, призванных помочь компаниям защитить свои инновации.

Ожидается, что руководители разведки также встретятся с лидерами частного сектора для углубленного обсуждения вопросов расширения и укрепления частно-государственного партнерства в целях лучшей защиты инноваций и коллективной безопасности пяти стран и их граждан.

"Новые технологии имеют важное значение для нашей экономической и национальной безопасности, а также для роли Америки как ведущей экономической державы, но они также представляют новые и развивающиеся угрозы", - сказал директор ФБР Кристофер Рэй.

Глава австралийской разведки Майк Берджесс добавил: "Саммит является беспрецедентным ответом на беспрецедентную угрозу. Тот факт, что службы безопасности Five Eyes собираются в Кремниевой долине, говорит о природе угрозы и нашей коллективной решимости противостоять ей".

Коалиция "Пять глаз" (Five Eyes) была сформирована в 1946 году и позволяет пяти странам расширять обмен разведывательной информацией и лучше координировать свою внутреннюю и международную общую безопасность.

Искусственный интеллект и шпионаж

Как сообщал УНИАН, ранее глава разведслужбы Великобритании (MI6) Ричард Мур заявил, что системы искусственного интеллекта не смогут заменить человека-шпиона.

Он убежден, что компьютеры не заменят организации, собирающие разведывательную информацию, вроде МИ6. А со временем, добавляет Мур, ценность способностей человеческого разума будет только возрастать.

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