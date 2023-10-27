Консультативный орган до конца этого года подготовит рекомендации по искусственному интеллекту.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш открывает многосторонний консультативный орган высокого уровня по вопросам искусственного интеллекта (ИИ).

"Последний год стал выдающимся достижением в возможностях и использовании искусственного интеллекта через чат-ботов, клонирование голоса, генераторы изображений, видеопрограммы и многое другое. Благодаря одному такому приложению у меня был сюрреалистический опыт наблюдения за произнесением речи на безупречном китайском языке, несмотря на то, что я не говорю по-китайски, и движение губ точно соответствовало тому, что я говорил. Это лишь один из примеров невероятных возможностей - и потенциальных опасностей - ИИ", - приводятся слова Гутерриша в заявлении Организации Объединенных Наций.

По его словам, искусственный интеллект мог бы расширить работу правительств, гражданского общества и Организации Объединенных Наций по всем направлениям: от прогнозирования и разрешения кризисных ситуаций до внедрения услуг здравоохранения и образования.

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Генсекретарь ООН также отметил, что консультативный орган до конца этого года подготовит предварительные рекомендации по международному управлению искусственным интеллектом, пониманию рисков и проблем, а также возможности, которые создает эта технология.

Отмечается, что рекомендации Консультативного органа используют для подготовки к саммиту будущего в сентябре следующего года, а именно для переговоров вокруг предложенного глобального цифрового договора.

Искусственный интеллект - последние новости

В октябре главы Службы безопасности Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии предупредили о новых угрозах, исходящих от искусственного интеллекта. Страны переживают из-за"резкого роста агрессивных попыток других государств украсть конкурентное преимущество".

Недавно стало известно, что исследователи из Sheffield Hallam University использовали ChatGPT с искусственным интеллектом, чтобы проанализировать более 700 речей политиков Банка Англии. Таким образом, было установлено, что ИИ может прогнозировать будущие прогнозы процентных ставок Банка Англии.

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