Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш открывает многосторонний консультативный орган высокого уровня по вопросам искусственного интеллекта (ИИ).
"Последний год стал выдающимся достижением в возможностях и использовании искусственного интеллекта через чат-ботов, клонирование голоса, генераторы изображений, видеопрограммы и многое другое. Благодаря одному такому приложению у меня был сюрреалистический опыт наблюдения за произнесением речи на безупречном китайском языке, несмотря на то, что я не говорю по-китайски, и движение губ точно соответствовало тому, что я говорил. Это лишь один из примеров невероятных возможностей - и потенциальных опасностей - ИИ", - приводятся слова Гутерриша в заявлении Организации Объединенных Наций.
По его словам, искусственный интеллект мог бы расширить работу правительств, гражданского общества и Организации Объединенных Наций по всем направлениям: от прогнозирования и разрешения кризисных ситуаций до внедрения услуг здравоохранения и образования.
Генсекретарь ООН также отметил, что консультативный орган до конца этого года подготовит предварительные рекомендации по международному управлению искусственным интеллектом, пониманию рисков и проблем, а также возможности, которые создает эта технология.
Отмечается, что рекомендации Консультативного органа используют для подготовки к саммиту будущего в сентябре следующего года, а именно для переговоров вокруг предложенного глобального цифрового договора.
Искусственный интеллект - последние новости
В октябре главы Службы безопасности Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии предупредили о новых угрозах, исходящих от искусственного интеллекта. Страны переживают из-за"резкого роста агрессивных попыток других государств украсть конкурентное преимущество".
Недавно стало известно, что исследователи из Sheffield Hallam University использовали ChatGPT с искусственным интеллектом, чтобы проанализировать более 700 речей политиков Банка Англии. Таким образом, было установлено, что ИИ может прогнозировать будущие прогнозы процентных ставок Банка Англии.