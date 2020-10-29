Спектрограф выявил всего 11 кратковременных ярких вспышек.

В атмосфере Юпитера обнаружили яркие ультрафиолетовые вспышки, аналогичные спрайтам и эльфам на Земле.

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Феномен кратковременных световых явлений (TLE, transient luminous events) был зафиксирован с помощью ультрафиолетового спектрографа на борту космического аппарата Juno.

Спектрограф выявил 11 кратковременных ярких вспышек длительностью 1,4 миллисекунды. Они произошли в атмосфере газового гиганта на высоте 260 километров над слоем, где давление равно атмосферному давлению на Земле на уровне моря (1 бар).

Феномен нельзя объяснить обычными молниями. В спектре вспышек преобладало ультрафиолетовое излучение серии Лаймана, возникающего при переходе электронов с возбужденных энергетических уровней в атоме водорода на первый.

Именно на основе этих характеристик астрофизики пришли к выводу, что они наблюдали TLE.

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Автор: Катерина Шварц