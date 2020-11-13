В 2019 году ролик с итогами года получил 9,2 миллиона дизлайков.

YouTube принял решение не публиковать ежегодное видео YouTube Rewind с итогами уходящего года, потому что «2020 год стал другим».

Читайте такжеКайли Дженер, Kazka и Дзидзьо: самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине (видео)Об этом сервис сообщил в Twitter.

«Начиная с 2010 года мы завершали каждый год Rewind, вспоминая наиболее успешных авторов, видео и тренды. Нравится вам это — или вы помните только 2018 год — Rewind всегда должен был становиться праздником для вас. Но 2020 год стал другим. И это не кажется правильным — продолжать действовать, будто это не так. Поэтому мы берем перерыв с Rewind в этом году», - говорится в сообщении.

Скандально известные видео YouTube Rewind

YouTube Rewind — серия видеороликов, произведенных, созданных и загруженных на официальный канал сервиса. Это видеообзор самых популярных видео на YouTube за прошедший год.

Видео с итогами 2017 года получило 2,3 миллиона дизлайков. Оно занимает 38-е место в рейтинге самых нелюбимых записей на YouTube.

В 2018 году в ежегодном видео Rewind собрали самые знаковые мемы и события уходящего года. Ролик собрал более 18 миллионов дизлайков - наибольшее количество за всю историю YouTube.

В 2019 году сервис собрал в итогах клипы и видео, которые пользователи оценили больше всего. Однако и это видео получило 9,2 миллиона дизлайков.

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Автор: Людмила Жерновская