41-летний британский паралимпиец и врач Джон Макфолл вошел в число 17 кандидатов, отобранных для подготовке к космической миссии ESA.

Европейское космическое агентство (ESA) впервые выбрало человека с ограниченными физическими возможностями для включения в следующее поколение астронавтов, что открыло путь к отправке в космос параастронавта.

Как пишет The Washington Post, 41-летний британский паралимпийский спринтер Джон Макфолл, который сейчас работает врачом, является одним из 17 кандидатов, выбранных из 22,5 тысяч претендентов на поступления в класс астронавтов космического агентства в 2022 году.

Теперь эти 17 кандидатов, среди которых помимо Макфолла пять профессиональных и 11 запасных астронавтов, пройдут один год базовой подготовки в области космических технологий, науки и медицины в Европейском центре астронавтов в Кельне (Германия), прежде чем перейти к следующему этапу обучения на космической станции, где их научат управлять элементами станции и транспортными средствами. Это первый набор астронавтов ESA с 2009 года.

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Макфолл примет участие в проекте "Возможности для параастронавтов", который, как говорится в заявлении агентства, был предназначен для "разработки вариантов включения астронавтов с ограниченными физическими возможностями в пилотируемые космические полеты и возможные будущие миссии". Хотя на данном этапе нет гарантии, что Макфолл будет отправлен в космос, агентство заявило, что "приложит все усилия, насколько это возможно", чтобы это произошло.

Европейские космические чиновники использовали термин "параастронавты" для обозначения людей, которые "психологически, когнитивно, технически и профессионально подходят для того, чтобы быть космонавтами, но имеют физические недостатки, которые обычно препятствуют их отбору из-за требований, налагаемых использованием современной космической техники".

Благодаря техническим исследованиям, космическим симуляциям, аналоговым миссиям и беседам с международными космическими партнерами агентства ESA надеется, что участие Макфолла в программе позволит агентству определить, что требуется для отправки человека с ограниченными физическими возможностями в космос.

В дополнение к своему медицинскому образованию, Макфолл, потерявший правую ногу в результате аварии на мотоцикле в 19 лет, является бывшим спринтером, который представлял Великобританию на Паралимпийских играх 2008 года в Пекине, где он выиграл бронзу.

"Как человек с ампутированными конечностями, я никогда не думал, что возможно стать астронавтом. Я очень рад использовать имеющиеся у меня навыки для решения проблем и преодоления препятствий, которые позволяют людям с ограниченными физическими возможностями выполнять работу наравне со своими здоровыми коллегами", – заявил Макфолл.

Он также рассказал, что хочет найти ответы на практические вопросы, возникающие при отправке в космос человека с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщал УНИАН, ранее ESA полностью прекратило сотрудничество с Россией по исследованию Марса.

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