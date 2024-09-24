Технология заключается в способе обработки света после попадания в телескоп.

Французское агентство оборонных инноваций (AID) совместно с французской компанией Cailabs достигло успеха в создании высокоскоростной оптической спутниковой связи между наноспутником на низкой орбите и коммерческой оптической наземной станцией - это достижение, по их словам, является первым в мире.

Как пишет Breaking Defense, Министерство обороны Франции заявило, что этот проект способствует целям закона о военном программировании на 2024-2030 годы, который предусматривает усилия страны по повышению своей военной космической игры.

"Спутниковая лазерная связь становится все более интересной областью для многих правительств, поскольку они стремятся сделать Интернет более устойчивым к атакам злоумышленников, включая подводные кабели, по которым сейчас проходит большинство трансатлантического интернет-трафика. Кроме того, лазерная связь, как между спутниками, так и между спутниками и наземными станциями, позволяет передавать большие объемы данных за более короткие сроки", - сказано в публикации.

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"Другие уже продемонстрировали доказательство концепции того, что лазерная связь может быть установлена между спутником и наземной станцией, но мы предлагаем реальный продукт, который существует и может быть куплен в готовом виде", - сказал Жан-Франсуа Моризур, соучредитель и генеральный директор Cailabs, которая разработала оптическую наземную станцию.

По его словам, компания уже продала по крайней мере семь наземных станций, "о которых разрешено говорить", в Южную Корею, Австралию, Грецию, Францию и США. Он уточнил, что эти станции куплены как непосредственно странами, так и компаниями, которые работали на правительства.

Наземная станция Cailabs "представляет собой белый купол диаметром около четырех метров с большим телескопом, который торчит из него". Как отметил гендиректор Cailabs, технология заключается в способе обработки света после попадания в телескоп.

Терминал лазерной связи на борту наноспутника, произведенный Unseenlabs, другой небольшой французской компанией, также является готовым продуктом. Эти терминалы, как пояснил Моризур, продаются многими фирмами, и благодаря Агентству развития космического пространства США все они должны быть совместимы.

По данным Breaking Defense, Агентство развития космического пространства разработало стандарты для орбитальной лазерной связи, которые намерено использовать.

Французский эксперимент был начат в конце 2023 года AID с запуском спутника Keraunos и целью тестирования высокоскоростной оптической связи на основе инновационной технологии, разработанной Cailabs. AID предоставила 5,5 млн евро (6,1 млн долларов США) для финансирования проекта Keraunos, в котором также участвовал Unseenlabs - другой стартап из Ренна (западная Франция). Команда смогла установить стабильную лазерную связь в течение нескольких минут и, таким образом, не только отслеживать наноспутник, летящий по низкой околоземной орбите с оптической наземной станции, но и получать данные, отправленные со спутника.

В своем заявлении Министерство обороны пояснило, что "преимущества оптической связи перед обычной радиосвязью заключаются в ее скорости, конфиденциальности и независимости от правил, координирующих использование радиоволн. Даже если эта оптическая связь иногда может быть нарушена атмосферной турбулентностью, спутник Keraunos способен обойти их, чтобы достичь оптимального качества передачи".

Издание отмечает:

"Министерство обороны заявляет, что успешный результат проекта Keranos позволяет использовать космическую лазерную связь на мобильных, наземных, морских или воздушных платформах"

По мнению специалистов, эта система может быть интегрирована в будущие спутниковые системы военного ведомства.

Директор по новым технологиям в Unseenlabs Джонатан Галич говорит, что "этот успех отражает способность Unseenlabs быстро выводить на орбиту идеально функциональную, сложную систему". Сочетание характеристик (наших) спутников с оптическими инновациями Cailabs открывает путь к более быстрой и безопасной связи.

Проблемы с коммуникациями в мире

Напомним, в марте в Красном море были перебиты четыре подводных телекоммуникационных кабеля из 15, соединяющих Европу, Азию и Африку и обеспечивающих работу глобального интернета и телекоммуникаций. Речь шла о линиях Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway, Seacom и TGN, на которые приходится 25% трафика в регионе. Как сообщила компания HGC Global Communications Limited (Гонконг), около 15% трафика из Азии направляется на запад, тогда как 80% этого трафика проходит по этим подводным кабелям в Красном море.

Компания сообщила, что поврежденные сегменты кабелей расположены в южной части Красного моря, подпадают под юрисдикцию Йемена. Со своей стороны хуситы, которые ранее систематически атаковали в Красном море суда, отрицают свою причастность к инциденту и обвиняют Великобританию и США.

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