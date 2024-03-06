Это могло стать причиной сегодняшнего глобального сбоя крупнейших мировых соцсетей, провайдеров и сервисов

В Красном море перебиты четыре подводных телекоммуникационных кабеля из 15, соединяющих Европу, Азию и Африку и обеспечивающих работу глобального интернета и телекоммуникаций

Это линии Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway, Seacom и TGN, на них приходится 25% трафика в регионе, сообщила компания HGC Global Communications Limited (Гонконг).

"Около 15% трафика из Азии направляется на запад, в то время как 80% этого трафика проходит по этим подводным кабелям в Красном море", — говорится в заявлении HGC.

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Компания уведомила, что уже проводит меры для смягчения последствий, в частности, проводит диверсификацию для перенаправления маршрутов, которые затронула проблема. В их числе направление на север (Гонконг — материковый Китай — Европа) и направление на восток (Гонконг — США — Европа). Что касается направления на запад, компания диверсифицирует трафик в рамках системы незатронутых 11 кабелей в Красном море.

"Первоначальный анализ показал, что поврежденные сегменты кабелей находятся в южной части Красного моря, подпадают под юрисдикцию Йемена", - заявили в HGC.

В свою очередь хуситы, ранее систематически атаковавшие в Красном море суда, отрицают свою причастность к инциденту и обвиняют Великобританию и США.

Глобальный сбой соцсетей

Сегодня пользователи крупнейших мировых соцсетей, провайдеров и сервисов столкнулись с глобальным сбоем. Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok и многие мессенджеры перестали быть доступны.

Среди потенциальных причин сбоя — повреждение интернет-магистрали в Красном море.

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