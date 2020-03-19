В Twitter рассказали, какие публикации о коронавирусе будут удалять

Под запрет попадают сообщения, которые способствуют распространению инфекции.

Twitter объявил об изменениях в политике безопасности в связи с распространением коронавируса. Соцсеть начнет удалять публикации, которые «могут подвергнуть людей риску заражения».

Об этом пишет Techcrunch.

Читайте такжеFacebook, Google, Twitter и YouTube будут вместе бороться с фейками о коронавирусеПод запрет попадают сообщения, которые способствуют распространению инфекции. Например, твиты с отрицанием экспертных указаний по борьбе с Covid-19, поощрение неэффективных методов лечения, а также введение в заблуждение, путем публикации ложной информации от лица органов здравоохранения и экспертов.

Также удалению подвергнется сообщение о неэффективности дистанцирования во время вспышки заболевания. Аналогичным образом поступят с утверждениями, что «коронавирус – это мошенничество». Кроме того, будет запрещено выделение каких-либо рас или национальностей на фоне вспышки Covid-19. В качестве примера привели публикацию Джона Макфи о том, что «чернокожие не могут заболеть коронавирусом».

Еще соцсеть может потребовать удалить твит об употреблении отбеливателя, даже если он написан в шутку. По мнению компании, подобные публикации могут нанести вред здоровью, если их вырвать из контекста.

Ранее УНИАН сообщал, что Вселенский патриарх приказал церквям прекратить службы до конца марта из-за коронавируса.