В Telegram появились боты, которые выдают паспортные данные украинцев по номеру мобильного – СМИ
В мессенджере Telegram запустили по меньшей мере два бота, которые на платной основе ищут и выдают персональные данные украинских пользователей по номеру телефона.
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Как сообщает AIN, один бот под названием «Досье» уже закрыт, второй еще работает. Боты предположительно берут данные из украденной базы пользователей «ПриватБанка».
Отмечается, что в боте «Досье» за деньги по телефонному номеру можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН. На момент публикации информации аккаунт уже был удален.
Второй бот еще работает, поэтому его название в материале не привели. Он работает по схожей схеме, за деньги. 10 запросов в нем стоят $50, 50 — $100, 200 — $200.
По данным издания, оба бота используют одну и ту же базу. В обсуждении первого бота пользователи отмечают, что скорее всего речь идет об украденной базе «ПриватБанка».
Журналисты обратились к банку за комментарием. Там отметили, что знают об этом боте и обратились по этому поводу в полицию.
«Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов», — отметили в банке.
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