В Telegram появились боты, которые выдают паспортные данные украинцев по номеру мобильного – СМИ

Боты предположительно берут данные из украденной базы пользователей "ПриватБанка".

В мессенджере Telegram запустили по меньшей мере два бота, которые на платной основе ищут и выдают персональные данные украинских пользователей по номеру телефона.

Читайте такжеСпециалисты по киберзащите рассказали о признаках взлома аккаунтов в соцсетях

Как сообщает AIN, один бот под названием «Досье» уже закрыт, второй еще работает. Боты предположительно берут данные из украденной базы пользователей «ПриватБанка».

Отмечается, что в боте «Досье» за деньги по телефонному номеру можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН. На момент публикации информации аккаунт уже был удален.

Второй бот еще работает, поэтому его название в материале не привели. Он работает по схожей схеме, за деньги. 10 запросов в нем стоят $50, 50 — $100, 200 — $200.

По данным издания, оба бота используют одну и ту же базу. В обсуждении первого бота пользователи отмечают, что скорее всего речь идет об украденной базе «ПриватБанка».

Журналисты обратились к банку за комментарием. Там отметили, что знают об этом боте и обратились по этому поводу в полицию.

«Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов», — отметили в банке.

Ранее сообщалось, что компания Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay.