Найденные яйца принадлежат новому роду и виду динозавров.

Археологи в Китае обнаружили самое маленькое из когда-либо обнаруженных окаменелостей яиц динозавра возрастом 80 миллионов лет.

Как пишет InterestingEngineering, в 2021 году на строительной площадке в Ганьчжоу исследователи обнаружили кладку из шести яиц совершенно нового вида динозавров. Яйца были обнаружены в хорошо сохранившемся гнезде, что дает ценную контекстную информацию о гнездовом поведении этого древнего вида.

Как отмечает издание, бассейн Ганьчжоу в провинции Цзянси, Южный Китай, известен среди палеонтологов как одно из "самых богатых мест ископаемых яиц в мире".

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Совместная исследовательская группа из Китайского университета геологических наук (Ухань) и Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук провела тщательный анализ шести яиц. Исследование опубликовано в журнале Historical Biology.

Они изучили поверхность и структуру яиц с помощью новейших неразрушающих методов, которые позволили исследователям изучать деликатные окаменелости, не причиняя им повреждений.

После обширного трехлетнего исследования ученыеи подтвердили, что яйца принадлежали новому роду и виду динозавров, получившему название Minioolithus ganzhouensis.

Отмечается, что самое неповрежденное яйцо размером всего 29 мм установило новый мировой рекорд как самое маленькое ископаемое яйцо динозавра, когда-либо обнаруженное, согласно Китайской академии наук.

Ранее в Линкольншире (Великобритания) были найдены поселения и доказательства сельскохозяйственной деятельности людей, которые жили здесь около 6000 лет назад.

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