Некрополь использовался с IX века до нашей эры до VI века до нашей эры.

Археологи обнаружили в Италии древний "город мертвых", возраст которого насчитывает почти 3 000 лет. Как пишет FoxNews, в городе Тренто был обнаружен монументальный некрополь железного века. Он использовался с IX века до нашей эры и до VI века до нашей эры.

Отмечается, что некрополь был размещен между каналами реки Ферсина. Различные наводнения покрыли его почвой, которая позволила некрополю сохраниться на протяжении веков.

Исследователи говорят, что главной особенностью некрополя являются многочисленные погребальные стелы - каменные плиты, использовавшиеся в древнем мире в качестве памятников. Стелы были установлены вертикально в качестве маркеров и "организованы в субпараллельные ряды с основной ориентацией на север и юг".

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"Каждая стела отмечает западную границу главной гробницы, которая представляет собой каменный гроб, покрытый тумулусом (курганом), вокруг которого со временем образовалась плотная концентрация гробниц-спутников", - говорится в пресс-релизе.

Археологи также нашли множество артефактов, в том числе сделанные из металла, такие как оружие и декоративные предметы. В декоративных предметах были даже вставки из янтаря и стеклянной пасты. Раскопки также обнаружили "почву для кремации" и кальцинированные кости, которые находились "внутри контейнеров из скоропортящихся материалов", которые когда-то могли быть деревянными шкатулками.

"Существует гипотеза, что сожженные останки часто помещавшиеся поверх личного могильного имущества, были завернуты в ткань, волокна которой сохранились в некоторых случаях, и закрыты с помощью булавок или фибул [брошей]", - говорится в заявлении.

Ранее археологи раскопали на месте строительства небоскреба в Лондоне базилику возрастом 2000 лет.

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