В Британии собираются легализовать редактирование ДНК ради урожаев

Авторы инициативы объясняют, что технология может помочь вырастить безглютеновую пшеницу и устойчивые к болезням фрукты и овощи.

Члены палаты лордов парламента Великобритании добиваются легализации генетического редактирования сельскохозяйственных культур в Англии. Ученые утверждают, что это решение даст стране шанс разработать и вырастить более твердые и питательные сорта.

Как пишет The Guardian, законопроект может расчистить путь к редактированию ДНК животных. Законодательные изменения будут предложены, когда законопроект о сельском хозяйстве попадет на рассмотрение комитетов в Палате лордов в следующем месяце. Большое количество членов верхней палаты британского парламента поддерживают предложение о редактировании ДНК. Они считают, что такой шаг уже давно нужно было сделать. Сейчас технология сильно ограничена законами ЕС.

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План британских лордов предусматривает внесение поправок к законопроекту о сельском хозяйстве, чтобы наделить Государственного секретаря по вопросам окружающей среды, продовольствия и провинций вносить изменения в закон о защите окружающей среды, чтобы они больше не сдерживали генетическое редактирование в Англии. Другим королевствам Великобритании будут нужны отдельные законопроекты.

Генетическое изменение растений и животных под котролем тех же жестких европейских законов, касающихся генетически модифицированных организмов. Однако, ученые утверждают, что генетическое редактирование дешевле, быстрее, проще, безопаснее. К тому же это более точная технология, чем ГМО. Они объясняют, что технология ГМО предусматривает перенос целых генов или их групп от одного вида другому. В это же время генетическое редактирование - это небольшие изменения в тех характеристиках, которые уже существуют в ДНК растений или животных. По мнению ученых, этот процесс такой же безопасный, как и традиционная селекция.

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"Аграрный сектор Великобритании может быстро получить безглютеновую пшеницу, устойчивый к болезням сахарный тростник и картофель, которые будут более здоровыми, чем те сорта, которые у нас есть сейчас", - сказал профессор Кембриджского университета Дэвид Балкомб.

Этот энтузиазм разделяют лорды, которые считают, что технология может дать Британии преимущество в аграрном секторе после Brexit.

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