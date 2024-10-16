В камере под Сокровищницей находятся останки 12 человек и другие предметы, которые могут наконец раскрыть секреты сооружения.

Археологи обнаружили под Сокровищницей в Петре человеческие останки и керамический сосуд, который был похож на "Святой Грааль", изображенный в "Индиане Джонсе".

Около 2000 лет назад древнее царство набатеев вручную высекло город в песчаниковых скалах Петры, а в его центре - внушительное сооружение с 12 колоннами, которое стало известно как Сокровищница. Археологи уже давно пытались разгадать для чего использовалось это сооружение, и некоторые предполагали, что это был мавзолей важного правителя той эпохи, пишет The Washington Post.

Теперь группа исследователей сделала то, что они назвали "потрясающим" открытием: в камере под Сокровищницей находятся останки 12 человек и другие предметы, которые, по их словам, могут наконец раскрыть секреты сооружения и пролить свет на происхождение Петры.

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Открытие "потрясающее", - сказал Пирс Пол Крисман, исполнительный директор Американского центра исследований, который руководил раскопками. "Эта работа прольет свет на саму Сокровищницу - на ее конструкцию и дату. Материал, извлеченный из наших раскопок, имеет большой потенциал, чтобы рассказать нам о ранней истории Петры и, возможно, о происхождении набатеев", рассказал ученый.

Крисман сказал, что человеческие останки могут помочь раскрыть, как набатеи, чье царство просуществовало примерно с 4 века до н. э. до 106 года н. э., жили и хоронили мертвецов. Он выразил надежду, что удастся восстановить древнюю ДНК из останков.

Крисман добавил, что раскопки также могут привести к лучшему пониманию среды, в которой жили и процветали жители Петры. "Сегодня Петра засохла, но когда-то это было сравнительно процветающее место. Я надеюсь, что мы сможем извлечь уроки из прошлого и использовать их для улучшения нашего общего будущего", - сказал он.

Ученый отметил, что исследователи использовали новые технологические инструменты, включая дистанционные датчики, работающие на радарах, чтобы определить местоположение гробницы, которая на протяжении веков была погребена глубоко под обломками вероятного стихийного бедствия и строительства Сокровищницы над ней.

Начав раскопки гробницы, исследователи обнаружили не менее 12 скелетных останков и предметов, в том числе керамический сосуд, который, по словам Джоша Гейтса, ведущего телесериала Warner Brosейтса, "выглядел почти идентично Святому Граалю", из фильма Стивена Спилберга "Индиана Джонс и последний крестовый поход", съемки которого проходили в Сокровищнице.

Крисман сказал, что архитектура захороненной гробницы - "самый захватывающий" аспект открытия, потому что ее "конструкция и использование довольно уникальны для Петры".

"Последствия этих древних строительных решений вселяют в нас уверенность в вероятности того, что в Сокровищнице будут сделаны более важные новые открытия по мере продвижения раскопок", - прокомментировал он.

Но все еще остается много вопросов о набатеях и их городе. "Нам еще так много предстоит узнать о Сокровищнице", - сказал Крисман , добавив, что один из главных вопросов все еще без ответа: "Когда было построено это замечательное сооружение и почему?". Однако, как отметил он, текущие "раскопки приближают ученых" к разгадке этой тайны как никогда ранее.

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