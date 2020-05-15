Прилет полярников ожидается на следующей неделе.

24-я Украинская антарктическая экспедиция отправляется из Чили в Украину.

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Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, вместе с ними домой возвращаются члены сезонного отряда, которые работали на станции «Академік Вернадський» несколько месяцев.

Полярники вылетели из аэропорта города Сантьяго в ночь с 14 на 15 мая (по киевскому времени). В начале следующей недели ожидается их прибытие в Киев.

«В период карантина и отсутствия регулярных рейсов нам удалось почти невозможное: украинские полярники летят домой. Это результат невероятной работы команды нашего центра, посольств Украины в Чили и Бразилии, партнеров и подрядчиков», - отметил директор Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

В МОН напомнили, что полярники отправились со станции «Академік Вернадський» еще 24 апреля. Там зимовальный отряд работал почти 13 месяцев, а сезонный - около 3. 2 мая, после пересечения пролива Дрейка участники экспедиций прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Несколько дней тому назад они прилетели в столицу республики - город Сантьяго.

Подчеркивается, что по возвращении в Украину полярники пройдут 2-недельную обсервацию. Сейчас планируется, что они будут находиться дома на самоизоляции, установив специальное приложение «Действуй дома».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на станцию «Академик Вернадский» прибыла 25-я Украинская антарктическая экспедиция.