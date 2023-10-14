Астрономы предполагают, что это могут быть последствия столкновения двух планет.

Астрономы засекли в космосе странное свечение. Предполагают, что это может быть результат столкновения двух планет. Не просто планет, а ледяных гигантов, сообщает Science Alert.

Предполагается, что обломки столкновения могли в конечном итоге остыть и образовать совершенно новую планету. Если наблюдение подтвердится, это предоставит удивительную возможность наблюдать за рождением нового мира в реальном времени и приоткрыть тайну того, как формируются планеты.

Как сообщается, в декабре 2021 года астрономы, наблюдавшие за ничем не примечательной звездой, похожей на Солнце, увидели, что она начала мерцать. В течение нескольких месяцев видимый свет этой звезды продолжал меняться. Временами он почти исчезал, а затем возвращался к своей прежней яркости.

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Ученые подсчитали, что, чтобы излучать наблюдаемое количество энергии, тело после удара должно было быть во много сотен раз больше Земли. Чтобы создать такое большое тело, каждая из столкнувшихся планет должна была иметь массу в несколько раз больше Земли.

Предполагается, что температура тела после удара примерно 700°C. Поскольку температура такая низкая, сталкивающиеся тела не могли полностью состоять из камня и металла. Именно поэтому астрономы предполагают, что планеты, которые столкнулись, были ледяными гигантами, как Уран и Нептун.

Если догадки ученых подтвердятся, это будет первое подобное открытие в мире.

Напомним, ранее ученые наконец-то нашли объяснение загадочным сигналам из глубокого космоса.

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