Открытие было сделано после того, как звезда под названием ASASSN-21qj заметно потускнела со временем. Эксперты теперь полагают, что это затухание произошло из-за облака пыли, накрывшего звезду после столкновения двух планет.

Взрывное столкновение двух ледяных планет-гигантов было обнаружено после того, как астроном-любитель заметил его в публикации в социальной сети. Об этом пишет Sky News.

Вспышка света и шлейфы пыли образовались после того, как две экзопланеты (планеты, вращающиеся вокруг звезды за пределами Солнечной системы) на расстоянии 1800 световых лет от Земли, столкнулись вокруг звезды, похожей на Солнце.

Затем яркое тепловое послесвечение и облако пыли переместились перед звездой, вокруг которой вращались планеты, и со временем затемнили ее. Это была звезда, ярко светившаяся более чем за тысячу дней до оптического затухания, на которую указал энтузиаст в социальных сетях и которую впоследствии исследовала группа астрономов со всего мира.

Видео дня

Кривая блеска звезды показала, что яркость системы удвоилась в инфракрасном диапазоне примерно за три года до того, как звезда начала тускнеть в видимом свете.

"Честно говоря, это наблюдение стало для меня полной неожиданностью", - сказал доктор Мэтью Кенуорти из Лейденского университета и один из ведущих авторов статьи в журнале Nature , где были опубликованы результаты. Он добавил, что знал, что это "необычное событие".

В течение следующих двух лет группа профессиональных астрономов и астрономов-любителей интенсивно изучала звезду, в том числе изменения ее яркости.

Она была названа ASASSN-21qj в честь сети телескопов, которые впервые обнаружили затухание звезды в видимом диапазоне волн.

"Наши расчеты и компьютерные модели показывают, что температура и размер светящегося материала, а также продолжительность свечения соответствуют столкновению двух ледяных гигантских экзопланет", - сообщил соавтор исследования, доктор Саймон Лок из Бристольского университета.

Что будет дальше

Ожидается, что облако пыли начнет распространяться по орбите остатка, созданного в результате столкновения.

По словам доктора Зои Лейнхардт, еще одного соавтора из Бристольского университета, этот остаток, по сути, становится новой планетой, масса материала вокруг нее может конденсироваться и образовывать группу спутников, которые будут вращаться вокруг нее.

Рассеяние света от этого пылевого облака можно было обнаружить как наземными телескопами, так космическим телескопом Джеймса Уэбба.

Исследование космоса - другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее ученые при помощи суперкомпьютерного моделирования подтвердили идею о том, что кольца вокруг Сатурна могли возникнуть из-за катастрофического разрушения двух спутников. Они могли врезаться друг в друга, высвободив облако льда и камней. И этот лед в конце концов оказался на кольцах.

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