Напиток был мутным и сладким, в нем содержалось мало алкоголя.

Ученые выяснили, какое пиво пили древние египтяне. Почти 6 тысяч лет назад элита Древнего Египта употребляла хмельной напиток, который был густым, будто каша. Такое пиво было сладким и мутным.

Об это сообщает Daily Mail.

Ученые проанализировали фрагменты керамики, взятые из Иераконполиса на юге Египта. Они нашли следы пшеницы, ячменя и трав, которые древние египтяне использовали для приготовления напитков.

Согласно исследованиям, пивной напиток, который примерно 5 тысяч 800 лет назад пили из такой посуды египтяне, был очень густым и чем-то походил на кашу. Следы пива ученые сумели найти в пяти сосудах с плоским дном, которые могли использоваться для перевозки алкоголя. В четырех сосудах в форме стаканов из тонкой глины также были обнаружены остатки хмельного напитка.

Читайте такжеВ Египте археологи нашли один из храмов Солнца возрастом более 4 тысяч летПиво было "символом статуса и власти", важным в элитных пиршествах и погребальных ритуалах, установили ученые. Напиток представлял собой густую кашу, мутную и сладкую. Такой напиток содержал мало алкоголя, его делали из пшеницы, ячменя и трав.

Новое исследование, в ходе которого ученые выяснили, какое пиво пили дрневние египтяне, возглавил Цзяцзин Ван, археолог из Дартмутского университета в Нью-Гэмпшире.

"Пиво, вероятно, было основным продуктом питания, потребляемым всеми, и в то же время его также потребляли ритуально в особых случаях", - указал он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Египте нашли загадочную мумию животного, которая меняет представление о цивилизации.

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Автор: Полина Кузенко