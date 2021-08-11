"Солнечная лодка" фараона Хеопса теперь будет в Большом египетском музее.

Новый дом для судна фараона. В Египте перевезли в Большой музей в Гизе древнюю лодку фараона Хеопса, правившего в 2589-2566 годах до нашей эры.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Изготовленная из дерева гигантская 42-метровая конструкция хорошо сохранилась, несмотря на то, что ей около 4,5 тысячи лет. Египетские власти назвали єто "величайшим и старейшим" деревянным объектом в истории человечества.

Использовали лодку для церемоний, а древние египтяне верили, что фараон сможет плыть на ней по небу после своей смерти.

Весит лодка аж 20 тонн, поэтому, чтобы перевезти ее, понадобилось специальное оборудование и двое суток.

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Решение переместить судно в Большой Египетский музей приняли, потому что там — лучше условия для его хранения.

Совсем скоро его будут показывать посетителям.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году ученые воспроизвели голос древнеегипетского жреца, который жил три тысячи лет назад.

Автор: Станислав Кожемякин