В Испании не было "нулевого пациента", а COVID-19 пришел раньше официальной статистики – ученые

Еще в конце февраля в Минздраве Испании заявляли, что в стране нет вируса, и что болезнь не передается. Но уже тогда коронавирус проник внутрь государства.

Первые случаи инфицирования COVID-19 в Испании произошли еще в феврале, а болезнь туда попала без «нулевого пациента».

Об этом говорится в отчете мадридских ученых El Pais, цитирует Европейская правда.

Ученые проанализировали первые 28 вирусных геномов, обнаруженных в Испании, и определили 15 путей распространения.

Еще в конце февраля в Минздраве Испании заявляли, что в стране нет вируса, и что болезнь не передается. Но уже тогда коронавирус проник внутрь государства, уверены ученые.

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Анализ показывает, что 28 испанских геномов принадлежат к трем основным вирусным семействам, идентифицированных по миру и названных S, G и V, с небольшим разнообразием среди них.

Общий предок 1600 исследованных вирусов был обнаружен в китайском городе Ухань около 24 ноября. 13 испанских геномов принадлежат к семейству S, и 11 из них связаны с предыдущим случаем, выявленным 1 февраля в Шанхае.

Первые три генома семейства S взяты 26 и 27 февраля из образцов в Валенсии. Именно оттуда неделей раньше уехали на футбол в Милан 2500 фанатов.

Но ученые отмечают, что коронавирусы семейства S уже давно находились в Испании – примерно с 14 февраля. Семейство G циркулировал с 18 февраля.

Исследование позволяет проследить взрывное распространение вируса. Случай с Шанхаем 1 февраля, вероятно, связан с двумя другими образцами, взятыми во Франции 25 и 26 февраля, еще одним из Мадрида 2 марта, с Чили 3 марта, с 4 марта, из Грузии 8 марта и еще одним из Бразилии 16 марта.

Эта странная ветка вируса продолжилась из Испании еще в 6 стран мира. По словам ученых, тогда «нулевого пациента» не было, поскольку его нет, если эпидемия уже настолько распространена.