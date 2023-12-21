Биотехнологическая компания предпринимает шаги, чтобы вернуть к жизни тасманийского волка.

Биотехнологическая компания из Далласа Colossal Biosciences объявила о создании Консультативного комитета по возрождению вымерших тилацинов Тасмании. Тилацин - широко известен как тасманский волк. Это высший хищник, который обитал на Тасмании, в Австралии и Новой Гвинее, сообщает Newsweek.

Как сообщается, это один из трех видов, которые компания стремится вернуть к жизни, и единственный хищник. Другие виды -шерстистый мамонт и птица додо.

Тилацин был одним из самых знаковых видов Австралии и единственным сумчатым хищником страны, но его популяция резко сократилась из-за охоты со стороны людей и конкуренции с динго. Несмотря на исчезновение с материка по крайней мере 2000 лет назад, этот вид сохранился на острове Тасмания.

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Однако маленький хищник столкнулся с угрозами со стороны собак и преследованием со стороны европейских поселенцев. Тилацин был объявлен вымершим в 1986 году, а последний известный вид умер 87 лет назад.

Восстанавливая единственного хищника Тасмании, Colossal Biosciences надеется снова вернуть экосистему в естественный баланс. В состав комитета входят члены местных органов власти, представители аборигенов, лидеры отрасли, частные землевладельцы, представители университетов и общественность в целом.

Возвращение тилацина - важный шаг в обеспечении биоразнообразия и сохранении Тасмании для будущих поколений, уверены ученые.

В прошлом году компания Colossal Biosciences объявила о своих планах по возвращению тилацина в дикую природу и предприняла многочисленные шаги, чтобы сделать его новую жизнь реальностью. Официальной даты, когда можно ожидать рождения детенышей тилацина, нет, хотя компания заявила, что детеныши мамонта должны родиться в 2028 году, а вскоре за ними могут последовать детеныши тилацина.

Тасманийский волк - что о нем известно

Тилацин, сумчатый волк или тасманийский волк - вымерший вид хищных сумчатых млекопитающих, полностью истребленный человеком в 1930-х годах. Его естественный ареал до появления человека охватывал большую часть Австралазии: всю Австралию и острова Новая Гвинея и Тасмания. После появления в Австралии и на Новой Гвинее аборигенов и завезённых ими собак динго, вымер везде, кроме Тасмании, где сохранился до прибытия европейцев, которыми был истреблен окончательно.

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