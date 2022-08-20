Ученые наблюдали за дельфинами 6 месяцев с помощью прикрепленных к ним камер

ВМС США установили камеры на дельфинов, которые обучены обнаруживать подводные мины и защищать некоторые из ядерных запасов Америки, а затем предоставили им полную свободу действий для охоты в заливе Сан-Диего.

Об этом сообщает Science Alert.

Как сообщается, умные морские млекопитающие не разочаровали и результаты съемок удивили исследодвателей.

Камеры, прикрепленные к шести дельфинам-афалинам записали шесть месяцев видеоматериалов и аудиозаписей, что дало новое представление об охотничьих стратегиях и способах общения этих млекопитающих.

Записывающее оборудование располагалось на спине или боку, демонстрируя пугающе странные углы их глаз и рта.

Например, ученые знают два способа, как могут питаться дельфины: глотают добычу, как лапшу из миски, или давят ее. Но кадры показали гораздо больше.

"Во время охоты дельфины почти постоянно щелкали с интервалом от 20 до 50 миллисекунд", - говорят исследователи. "При приближении к добыче интервалы между щелчками сокращаются до жужжания, а затем до визга. При контакте с рыбой жужжание и визг были почти постоянными, пока рыба не была проглочена".

Также ученые подтвердили, что дельфины могут питаться морскими змеями. Так, один дельфин съел восемь очень ядовитых желтобрюхих морских змей и не заболел после этого.

Напомним, ранее ученые раскрыли загадку эволюции древнего животного, существовавшего 500 млн лет назад. Долгое время эксперты не могли понять, почему у этого крошечного беспозвоночного под названием Saccorhytus coronarius есть рот, но нет ануса.

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