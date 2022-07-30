В самый яркий момент огненный шар был примерно в 2 раза ярче полной Луны.

Очень яркий огненный шар был замечен в небе над Вирджинией и Мэрилендом в США 29 июля.

В самый яркий момент огненный шар был примерно в 2 раза ярче полной Луны, сообщает The Watchers.

Как сообщается, метеор двигался на северо-запад со скоростью около 74000 км/ч и распался на высоте 51 км от поверхности Земли.

По данным ученых, при распаде метеора высвободилась энергия, равная 9 тоннам тротила. Вероятно, это был космический астероид диаметром около 45 сантиметров. Его вес составлял около 90 килограмм.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад в небе над штатом Техас в США заметили яркий огненный шар. Несколько свидетелей вблизи траектории полета сообщили, что слышали запаздывающий звук удара. Это указывает на то, что небольшие части этого космического объекта могли рухнуть на землю.

Напомним, очень яркий метеор средь бела дня 7 июля заметили над Веллингтоном, Новая Зеландия. Он оставил следы на метеорологических радарах, сейсмометрах и геостационарных спутниках. Это событие длилось около 10 секунд и сопровождалось громким хлопком.

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