Такие фото помогают ученым изучить состав марсианской атмосферы.

Марсоход NASA Perseverance зафиксировал редкий странный "голубой закат" над горизонтом Красной планеты. На фотографии можно увидеть, как Солнце садится за марсианский горизонт и светится странным холодным голубовато-зеленым цветом, небо над Красной планетой начинает темнеть.

Изображения рассветов и закатов Солнца, сделанные марсоходами на Красной планете, не только показывают необычность чужой для нас планеты, но и помогают ученым изучить состав марсианской атмосферы, пишет The Independent.

"Такие цвета возникают из-за того, что очень мелкая пыль имеет правильный размер, чтобы синий свет проникал в атмосферу немного эффективнее. Когда синий свет рассеивается от пыли, он остается ближе к Солнцу, чем свет других цветов. Остальная часть неба имеет цвет от желтого до оранжевого, поскольку желтый и красный свет рассеивается по всему небу вместо того, чтобы поглощаться или оставаться вблизи Солнца", – пояснил ранее ученый-атмосферолог Марк Леммон из Техасского университета A&M в США.

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Последние новости о марсоходе NASA Perseverance

Марсоход Perseverance, имеющий семь научных приборов, 23 камеры и два микрофона для изучения поверхности Красной планеты, начал свою миссию на Марсе в феврале 2021 года, и уже отличился многочисленными открытиями.

В частности, в начале сентября стало известно, что устройство, расположенное на марсоходе NASA Perseverance, смогло произвести кислород на Красной планете. Это был первый в мире успешный эксперимент по производству кислорода на Марсе.

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