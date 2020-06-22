Ученые нашли в ДНК мутации, которые позволяют предсказывать продолжительность жизни людей

Авторы допускают, что их выводы допускают возможность исправления ошибок в генетическом коде ради продления жизни.

Количество генетических мутаций, которые накапливаются в человеческом ДНК со временем, может предсказать продолжительность жизни. На это указывают результаты нового исследования.

Как пишет Newsweek, в нем принимали участие 603 человека. Они представляли три поколения 41 семьи. Их образцы использовались для создания карты человеческого генома. Среди участников были 61 дедушка и 61 бабушка. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, провели секвенирование ДНК добровольцев.

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После этого они выяснили количество мутаций, которое родители передали своим детям. Если же мутацию обнаруживали в ДНК детей, но ее не было в образцах родителей, ученые допускали, что она произошла как раз в момент оплодотворения яйцеклетки. Это позволило подсчитать количество мутаций родителей, которые попадали в репродуктивные клетки во время зачатия. Исследователи также учитывали ряд факторов, включая время смерти участников исследования, когда в них появился рак, когда женщины родили детей и время начала у них менопаузы.

Как оказалось, продолжительность жизни людей, которые унаследовали больше мутаций от родителей, была короче. А люди, чей уровень наследственных мутаций был на уровне 25 перцентелей против 75 перцентелей, жили примерно на 4,7 года дольше. Вдобавок, авторы обнаружили связь между фертильностью у женщин и мутациями.

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"Если сравнивать 32-летнего мужчины с 75 мутациями в ДНК с 40-летним мужчиной с таким же уровнем мутаций, мы ожидаем, что второй из них будет стареть медленнее. Он, скорее всего, умрет в старшем возрасте, чем 32-летний", - пояснил профессор генетики из Университета здравоохранения штата Юта доктор Ричард Каутон.

Он добавил, что ДНК в нашем теле постоянно повреждается. Но с возрастом способность нашего тела исправлять эти ошибки ухудшается. Поэтому появятся потенциально вредные мутации. Именно поэтому старшие родители имеют больше шансов передать эти мутации своим детям.

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