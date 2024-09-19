Ученые установили, что на Земле за все время произошло как минимум четыре разрушающих магнитных бури.

Ученые обнаружили четыре экстремальных события "солнечных супербурь", которые обрушились на Землю давным давно, и которые, если бы они произошли сегодня, могли бы повредить спутники, электросети и связь.

Солнечные бури возникают как поток заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем, которые при столкновении с Землей могут вызывать магнитные и электрические колебания вокруг планеты, что приводит к образованию впечатляющих полярных сияний, пишет The Independent.

В наше время экстремальные солнечные бури также могут нарушать передачу электроэнергии, работу спутников и даже влиять на интернет. Например, одна из самых сильных солнечных бурь известных науке произошла в 1859 году и вызвала сбои в работе телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке.

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Теперь же ученые проанализировали, как подобные бури повлияли бы на современный мир. Они отметили, что каждый раз, когда происходят солнечные бури, уровень радиоуглерода резко повышается и это оставляет четкий след в кольцах деревьев, поскольку они поглощают углекислый газ. Используя эти кольца специалисты смогли изучить прошлые солнечные бури.

Таким образом подтверждено, что четыре экстремальных солнечных бури произошли в 993 году нашей эры, 660 году до нашей эры, 5259 году до нашей эры и даже 7176 году до нашей эры. Ученые предупреждают, что подобные бури сегодня могут иметь катастрофические последствия для современного технологического общества, поскольку они могут повредить спутниковые системы и электросети.

Исследователи остались доволны проделанной работой и отметили, что это приведет "к прорыву в понимании природы экстремальных солнечных извержений". Поскольку ученые больше узнают о прошлых экстремальных солнечных бурях из колец деревьев, эти знания могут помочь в планировании будущих таких бурь.

Другие новости о космосе

13 сентября стало известно, что солнечная система пережила невероятно близкое столкновение с чужой звездой. Этот инцидент мог оставить "шрамы". Окраины Солнечной системы, за орбитой Нептуна, являются хаотичным местом. Там много объектов, среди которых карликовые планеты Плутон и Седна, а также тысячи меньших тел.

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