Инвестирование в будущее с помощью трейдинга на бирже WhiteBIT. Начать может любой. Узнайте, какие есть возможности и на что следует ориентироваться.

Торговля криптовалютами – не спекуляция, а игра на волатильности. Задача трейдера – обрести навыки самостоятельного прогнозирования, исходя из технических и фундаментальных факторов.

Даже пользователи, которые еще не способны глубоко анализировать рынок, на WhiteBIT могут сделать инвестиции в криптовалюту и свое будущее через базовую торговлю или депозиты.

Не пропустить момент

Согласно РБК, к 2030 году мир может перейти от бумажных к цифровым деньгам. В первом случае заменять национальный фиат на цифровой начнут центробанки. Минус такого сценария – контроль операций и давление национальных регуляторов. Другой сценарий – криптовалюты. Их ценообразование неподконтрольно госструктурам, а система владения построена на децентрализации и деанонимизации (что выгодно мошенникам, но пресекается лучшими площадками, предоставляющими возможность продать, обменять и купить криптовалюту).

Пассивный доход – SMART-стейкинг

Это альтернатива банковскому депозиту, но с гораздо более высоким процентом. По данным Минфина, максимальная ставка на годовой депозит USD в украинских банках сейчас составляет не более 3,3%. Альтернатива – депозит USDT, который с начала своего существования равняется 1:1 к доллару. Здесь годовой процент "сверху" на WhiteBIT составит 30%.

Также в планах SMART-стейкинга на WhiteBIT есть биткоин, Ethereum и другие альткоины. Можно завести BTC на Основной баланс, предоставить его в пользование бирже на срок, скажем, 360 дней, и на выходе получить сверху 28%. Аналогично выгодная ставка и на ETH.

Что оправдывает столь высокие проценты? Услуга работает в интересах не только пользователя, но и биржи. Для платформы это возможность обеспечить активами пользователей, торгующих с кредитным плечом. Это влияет на уровень ликвидности. Чем она выше, тем проще продать/купить криптоактив на площадке в любом количестве.

С чего начать трейдеру на WhiteBIT

Во вкладке "Торговля" собраны все инструменты биржи. Проще всего новичку будет моментально заработать на разнице курса через функцию "Обмен".

Новичкам подойдет "Базовая" торговля с упрощённым интерфейсом. Более широкий инструментарий заключен в "Профессиональной". Торговля с кредитным плечом доступна во вкладке "Маржинальная".

"Базовая" торговля – возможность продать или купить Ethereum и другие криптоактивы. Здесь WhiteBIT обеспечивает шесть типов ордеров. Начинающим подойдут четыре:

Рыночный – торговля производится сразу по текущей цене;

Лимитный – можно установить конкретную цену покупки/продажи, по достижении которой ордер активируется;

Стоп-лимит – ордер активируется, когда появится желаемый уровень цен. Затем лимитная заявка попадает в ордербук;

Стоп-маркет – покупка/продажа происходит по заданной цене в момент достижения установленного значения.

Биржевой стакан и тренд

В биржевом стакане отображаются активные предложения на покупку и продажу. Оценив его, трейдер поймёт, какая стоимость криптовалюты оптимальна для него в данный момент.

Важно понимать разницу между глобальным и локальным трендами. Так, в целом на рынке может держаться медвежий тренд на BTC (курс криптовалюты остаётся низким в течение дней или месяцев), но текущий – бычий (купить биткоин можно по растущей цене).

О глобальном тренде на криптовалюты можно узнать на Cointelegraph, TradingView и т. д. Также смотрим поведение крупных игроков: Илона Маска, Tesla, Microstrategy и других корпораций, делающих большие закупки.

Автор: Григорий Бондарь