Хаббл сделал новый снимок Сатурна: на планете настало лето (фото)
Космический телескоп Хаббл сделал новый снимок Сатурна.
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Фото опубликовано на сайте обсерватории.
Как сообщается, новое изображение было получено 4 июля 2020 года, когда Сатурн находился в 1350 миллионов километров от Земли. Это новое фото Сатурна запечатлело лето в северном полушарии планеты.
Как сообщается, Хаббл обнаружил ряд небольших атмосферных штормов.
"Это временные особенности, которые появляются и исчезают при каждом ежегодном наблюдении", - объяснили ученые.
Атмосфера кольцевой планеты в основном состоит из водорода и гелия со следами аммиака, метана, водяного пара и углеводородов, которые придают ей желтовато-коричневый цвет.
Хаббл сфотографировал легкий красноватый туман над северным полушарием. Это может быть связано с нагревом от повышенного количества солнечного света, который может либо изменить атмосферную циркуляцию, либо, возможно, растопить лед в атмосфере. Другая теория заключается в том, что увеличение солнечного света в летние месяцы меняет количество производимого фотохимического тумана.
На этом снимке также отчетливо видны две ледяные луны Сатурна: Мимас справа и Энцелад внизу.
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