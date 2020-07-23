Хаббл сделал новый снимок Сатурна: на планете настало лето (фото)

На новом снимке также отчетливо видны два спутника Сатурна - Мимас и Энцелад

Космический телескоп Хаббл сделал новый снимок Сатурна.

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Фото опубликовано на сайте обсерватории.

Как сообщается, новое изображение было получено 4 июля 2020 года, когда Сатурн находился в 1350 миллионов километров от Земли. Это новое фото Сатурна запечатлело лето в северном полушарии планеты.

Как сообщается, Хаббл обнаружил ряд небольших атмосферных штормов.

"Это временные особенности, которые появляются и исчезают при каждом ежегодном наблюдении", - объяснили ученые.

Атмосфера кольцевой планеты в основном состоит из водорода и гелия со следами аммиака, метана, водяного пара и углеводородов, которые придают ей желтовато-коричневый цвет.

Хаббл сфотографировал легкий красноватый туман над северным полушарием. Это может быть связано с нагревом от повышенного количества солнечного света, который может либо изменить атмосферную циркуляцию, либо, возможно, растопить лед в атмосфере. Другая теория заключается в том, что увеличение солнечного света в летние месяцы меняет количество производимого фотохимического тумана.

На этом снимке также отчетливо видны две ледяные луны Сатурна: Мимас справа и Энцелад внизу.

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