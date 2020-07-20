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Хаббл сделал снимок прекрасной галактики в созвездии Девы

19:12, 20 июля 2020
Наука и IT
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Галактика NGC 4848 доступна для наблюдения с Северного полушария Земли / фото ESA/Hubble & NASA, M. Gregg

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Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

Примечательной особенностью большинства спиральных галактик является множество изогнутых спиральных рукавов, которые, по-видимому, вращаются из центра галактики. На этом снимке, снятом космическим телескопом Хаббл, потрясающие серебристо-голубые спиральные рукава галактики NGC 4848 изображены в деталях.

"Мы не только видим внутреннюю часть спиральных рукавов, содержащую сотни тысяч молодых ярких голубых звезд, но  Хаббл запечатлел и чрезвычайно слабые тонкие хвосты внешних спиральных рукавов", - говорится в сообщении.

Эта тонкая спиральная галактика с перемычками была впервые открыта в 1865 году немецким астрономом Генрихом Луи д'Арре. В свое время ученый также обнаружил астероид 76 Freia и многие другие галактики, а также способствовал открытию Нептуна.

Если вы находитесь в Северном полушарии с большим телескопом, вы можете просто наблюдать призрачное появление этой галактики в слабом созвездии Девы.

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