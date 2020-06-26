SpaceX сегодня запустит очередную партию спутников на орбиту Земли

Погодные условия в районе запуска на 60% способствуют его проведению.

Американская компания SpaceX в пятницу, 26 июня, планирует запустить ракету-носитель Falcon-9, которая выведет на орбиту 57 спутников системы Starlink.

Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

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"26 июня в 16:18 EDT (23:18 по киевскому времени) запуск 57 спутников системы Starlink и двух космических аппаратов компании BlackSky", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погодные условия в районе запуска на 60% способствуют его проведению.

Два спутника дистанционного зондирования Земли компании BlackSky, которые будут доставлены на орбиту вместе с интернет-спутниками SpaceX, предназначенные для мультиспектральных съемок Земли.

Как сообщал УНИАН, компания SpaceX объявила набор людей на бета-тестирование спутникового интернета Starlink.

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