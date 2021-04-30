Старт IM-1 должен стать первым случаем использования ракеты SpaceX для отправки чего-либо на траекторию отлета к Луне.

Американская ракетостроительная компания SpaceX отложила запуск своей первой лунной миссии IM-1. В рамках которой к спутнику Земли должны отправить посадочный модуль Nova-C.

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Как сообщает Naked Science, на изменение в расписании стартов обратил внимание портал SpaceNews. Если раньше пуск был запланирован на конец 2021 года, то теперь – на первый квартал 2022 года.

В компании Intuitive Machines, которая разработала посадочный модуль, подтвердили перенос мисии, но отметили, что перенос произошел по инициативе оператора пусковых услуг - SpaceX.

В SpaceX же дали очень сжатый комментарий о причине переноса миссии: «Учитывая особые требования к миссии IM-1, ближайшая возможность для старта откроется в первом квартале 2022 года».

Старт IM-1 должен стать первым случаем использования частично многоразовой ракеты SpaceX для отправки чего-либо на траекторию отлета к Луне - будет использоваться носитель Falcon 9.

Во время IM-1 посадочный модуль Nova-C массой почти две тонны попробует совершить прилунение в Море Ясности.

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Автор: Дмитрий Захаров