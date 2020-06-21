"Огненное кольцо": сегодня произошло солнечное затмение (фоторепортаж, видео)

Подобное явление возникает, когда Луна находится на большем расстоянии от Земли, чем во время полного затмения.

В воскресенье, 21 июня, некоторые жители Земли могли увидеть кольцевое солнечное затмение.

Такое явление, когда Луна частично закрывает Солнце, называют "огненным кольцом".

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Подобное явление возникает, когда Луна находится на большем расстоянии от Земли, чем во время полного затмения, и не может перекрыть Солнце полностью, в результате чего образуется световое кольцо.

Солнечное затмение 21 июня 2020 в полной мере могли из Центральной Африки и Азии, начиная с 6:45 по Киеву. Максимально хорошо солнечное затмение 2020 увидели на севере Индии.

В других местах - от юго-востока Европы (в частности в Украине) до севера Австралии - Огненное кольцо можно было видеть частично и при ясной погоде. На пике затмения Луна заслоняла 99,4% площади нашей звезды.

Как сообщал УНИАН, Солнечные и Лунные затмения - это особый астрологический фактор, который может очень сильно изменить течение жизни человека. В астрологии затмения - один из методов прогнозирования ключевых этапов в жизни человека.

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