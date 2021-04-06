Ранее в системе работали только фирменные навигаторы Google Maps и Waze.

Google в новой версии приложения Android Auto открыл доступ для созданного сторонними разработчиками софта.

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Как сообщает подразделение по разработке Android, после публикации библиотеки приложений Android for Cars разработчики подготовили множество новых программ. Часть из них уже доступна всем пользователям Android Auto без необходимости становиться участником бета-тестирования, передает kommersant.

Ранее в системе работали только фирменные навигаторы Google Maps и Waze.

Приложение Android Auto

Android Auto была представлена в 2015 году. Приложение позволяет подключать смартфон водителя к штатной мультимедийной системе автомобиля и с ее помощью во время движения использовать некоторые из установленных на мобильное устройство программ. Перечень допущенного в Android Auto софта был ограничен. Большая его часть приходилась на созданные самим Google штатные приложения для смартфонов на Android.

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Автор: Ирина Погорелая