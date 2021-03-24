Количество украинских Youtube-каналов со 100 тыс. подписчиков и более в 2020 году выросло на 35% и каналов с 1 млн подписчиков и более - на 45%.

Каждый украинец в среднем проводит в видеосервисе Youtube более 55 минут в сутки ежедневно, а сам сервис является одним из самых популярных ресурсов в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба компании Google, которая владеет Youtube.

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Отмечается, что количество украинских Youtube-каналов со 100 тыс. подписчиков и более в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, выросло на 35% и каналов с 1 млн подписчиков и более - на 45%.

Среди самых популярных языков (помимо украинского и русского), на которых ведут свои каналы украинские авторы: английский, испанский, хинди и арабский.

Согласно сообщению, за последние три месяца более 1 млрд пользователей по всему миру смотрели каналы украинских авторов.

Как сообщила пресс-служба, в условиях того, что в течение последнего года большинство людей было вынуждено оставаться дома, большую популярность в мире получил контент, который помогал людям учиться, развиваться и отдыхать, не выходя из дома.

«Так, ежедневные просмотры видео домашних тренировок выросли на 340%, видео с медитациями выросли в просмотрах на 35%, а просмотр кулинарных каналов увеличился на 45%. Время просмотра прямых трансляций на YouTube в мире выросло в 10 раз за три года, а зрители смотрят прямые трансляции в среднем в 4 раза дольше, чем обычные видео», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в украинском сегменте YouTube во время пандемии возникли достаточно уникальные тренды.

«Так, в декабре 2020 года образовательный контент (физика, математика и химия) в Украине смотрели на 50% активнее, чем за год до этого. Значительно возрос интерес зрителей к локальному туристическому контенту - видео о походах и рафтинге выросли в просмотрах более чем на 80%. Одним из самых интересных трендов в украинском YouTube во время пандемии стал контент, посвященный рыбоводству - время просмотра соответствующих видео выросло на 50% в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года», - сказано в сообщении.

YouTube

YouTube - видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. Является самым посещаемым видеосервисом мира. Принадлежит американской технологической компании Google.

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Автор: Павел Степанец