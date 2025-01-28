Врачи надеются, что пациентку примерно через месяц выпишут из больницы.

Женщине из США 53-летней Товане Луни трансплантировали свиную почку, с которой она живет уже 61 день. Это рекордный показатель, пишет MedicalXpress.

Луни рассказала, что она быстро выздоравливает и во время долгих прогулок по Нью-Йорку уже даже опережает в ходьбе других членов семьи.

Издание отмечает, что только четырем американцам сделали экспериментальную трансплантацию органов свиньи - двух сердец и двух почек, однако никто, кроме Луни, не прожил более двух месяцев.

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"Если бы вы увидели ее на улице, вы бы даже не подумали, что она - единственный человек в мире, который ходит со свиным органом внутри, который функционирует", - сказал врач Роберт Монтгомери, который руководил трансплантацией.

Монтгомери назвал работу почек Луни "абсолютно нормальной" и выразил надежду, что его пациентка примерно через месяц сможет поехать домой в Алабаму.

В материале говорится, что ученые генетически изменяют свиней, чтобы их органы были более похожими на человеческие, ведь проблема нехватки человеческих органов очень острая. В США более 100 000 человек находятся в списке трансплантации, большинство из них нуждаются именно в почках. Тысячи умирают, так и не дождавшись спасительного органа.

То, как выздоравливает Луни, - это "очень драгоценный опыт", сказал врач Тацуо Каваи из Массачусетской общей больницы, который в прошлом году провел первую в мире трансплантацию почки свиньи. Он отметил, что Луни была гораздо здоровее, чем предыдущие пациенты, поэтому ее прогресс поможет планировать следующие операции.

Интересно, что еще в 1999 году Луни отдала одну почку своей матери. Позже осложнения беременности вызвали у нее высокое кровяное давление, которое повредило единственную оставшуюся почку, которая, в конце концов, отказала. Женщина жила восемь лет на диализе, прежде чем врачи пришли к выводу, что она, вероятно, никогда не получит донорского органа, ведь в ее организме выработался сверхвысокий уровень антител, готовых аномально атаковать другую человеческую почку. Поэтому для Луни подобрали свиной орган.

Как рассказывал ранее УНИАН, в Институте сердца Министерства здравоохранения Украины состоялась уникальная операция - 30-летнему мужчине провели ретрансплантацию сердца.

Это его третье сердце. Семь лет назад первая трансплантация была проведена в Минске, но со временем сердце начало отказывать. Операцию успешно провела команда врачей Института сердца. Сообщалось, что состояние пациента удовлетворительное.

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