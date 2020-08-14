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Спецслужбы США предупредили о новом российском интернет-вирусе "Дроворуб"

09:37, 14 августа 2020
Наука и IT
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Спецподразделение ГРУ России создало вирус для взлома систем под управлением ОС Linux / REUTERS

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по нацбезопасности США (АНБ) сообщили о новом, ранее неизвестном российском интернет-вирусе для взлома компьютеров.

По данным ФБР и АНБ, Главное управление разведки РФ использовало хакерский инструмент под кодовым названием "Дроворуб" для взлома компьютеров, работающих на операционной системе Linux, пишет Reuters.

Linux - это операционная система, обычно используемая в инфраструктуре компьютерных серверов.

"Системы Linux широко используются в системах национальной безопасности, Министерстве обороны и военно-промышленной базе, а также в более широком сообществе кибербезопасности в целом. Вредоносная программа может иметь широкое распространение, если специалисты по защите от вирусов не примут меры против нее", - сказал главный операционный директор Управления кибербезопасности АНБ Кеппел Вуд.

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ФБР и АНБ связывают "Дроворуба" с конкретной группой российской разведки - 85-м Главным центром специальной службы (ГЦСС), военная часть №26165.

Американские агентства заявили, что ГЦСС связана с теми же хакерами, которые взломали сервера Демократической партии в 2016 году.

"Дроворуб" - это "швейцарский армейский нож" возможностей, которые позволяют злоумышленнику выполнять множество различных функций, таких как кража файлов и удаленное управление компьютером жертвы", - сказал Стив Гробман, технический директор компании McAfee, занимающейся кибербезопасностью.

Технический отчет АНБ/ФБР на 45 страницах является последним из серии публичных обращений правительства США, направленных на хакерские операции со стороны России в преддверии президентских выборов в США 2020 года. Агентства не сообщили, какие типы организаций были скомпрометированы "Дроворубом".

"АНБ делится этой информацией, чтобы противостоять возможностям ГЦСС ГРУ, которая продолжает угрожать США и их союзникам", - сказал Вуд из АНБ.

Российские хакеры: активность

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Перевод: Александр Топчий

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