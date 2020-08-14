Спецслужбы США предупредили о новом российском интернет-вирусе "Дроворуб"

Главное управление разведки РФ использовало вирус под кодовым названием "Дроворуб" для взлома компьютеров на Linux.

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по нацбезопасности США (АНБ) сообщили о новом, ранее неизвестном российском интернет-вирусе для взлома компьютеров.

По данным ФБР и АНБ, Главное управление разведки РФ использовало хакерский инструмент под кодовым названием "Дроворуб" для взлома компьютеров, работающих на операционной системе Linux, пишет Reuters.

Linux - это операционная система, обычно используемая в инфраструктуре компьютерных серверов.

"Системы Linux широко используются в системах национальной безопасности, Министерстве обороны и военно-промышленной базе, а также в более широком сообществе кибербезопасности в целом. Вредоносная программа может иметь широкое распространение, если специалисты по защите от вирусов не примут меры против нее", - сказал главный операционный директор Управления кибербезопасности АНБ Кеппел Вуд.

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ФБР и АНБ связывают "Дроворуба" с конкретной группой российской разведки - 85-м Главным центром специальной службы (ГЦСС), военная часть №26165.

Американские агентства заявили, что ГЦСС связана с теми же хакерами, которые взломали сервера Демократической партии в 2016 году.

"Дроворуб" - это "швейцарский армейский нож" возможностей, которые позволяют злоумышленнику выполнять множество различных функций, таких как кража файлов и удаленное управление компьютером жертвы", - сказал Стив Гробман, технический директор компании McAfee, занимающейся кибербезопасностью.

Технический отчет АНБ/ФБР на 45 страницах является последним из серии публичных обращений правительства США, направленных на хакерские операции со стороны России в преддверии президентских выборов в США 2020 года. Агентства не сообщили, какие типы организаций были скомпрометированы "Дроворубом".

"АНБ делится этой информацией, чтобы противостоять возможностям ГЦСС ГРУ, которая продолжает угрожать США и их союзникам", - сказал Вуд из АНБ.

Российские хакеры: активность

Хакеры, которых поддерживает Россия, пытаются украсть исследования, касающиеся вакцин и лечения COVID-19 из академических и фармацевтических учреждений по всему миру.

Компания Microsoft заявила, что связанная с Россией хакерская группировка, которую ранее обвиняли во взломе почтовых серверов Демократической партии США, ответственна за атаки на операционную систему Windows.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Совете безопасности ООН призвал Россию прекратить кибератаки с целью дестабилизации других стран.

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Перевод: Александр Топчий