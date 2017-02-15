Астрофизики открыли гигантскую радиогалактику

Она - одна из крупнейших среди открытых до сих пор, передает Phys.org со ссылкой на arXiv.org.

Радиогалактика расположена на расстоянии около 820 миллионов световых лет от Земли, она - часть большой системы галактик MSPM 02158. Кроме того, астрономы предполагают, что UGC 9555 поглотила минимум одну большую галактику.

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В диаметре объект достигает 8,34 миллиона световых лет, что примерно в 83 раза больше Млечного Пути.

В исследовании ученых отмечается, что особенностью радиогалактик является мощное радиоизлучение. Сейчас наибольшей радиогалактикой считается J1420-0545, диаметр которой - 16 миллионов световых лет.

Ранее астрофизикам из Японии, Швеции, Великобритании и Германии удалось обнаружить галактику, в которой относительная доля кислорода всего в десять раз меньше, чем у Солнца.