Генетический материал был извлечен из глиняного кирпича, который использовался при строительстве королевского дворца в древнем городе Калху.

Древняя ДНК была извлечена из 2900-летнего глиняного кирпича. Это потенциально открывает новые способы изучения жизни прошлых поколений, пишет Sky News.

Исследование было проведено на строительном материале из дворца короля Ашiурнасирпала II в древнем городе Калху, который находился на территории современного северного Ирака.

После секвенирования выделенной ДНК эксперты выделили 34 группы растений, в том числе берёзу и капусту. Это первый случай, когда был сделан такой прорыв. Доктор Троэлс Арболл из Копенгагенского университета назвал кирпич "капсулой времени биологического разнообразия".

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Считается, что генетический материал сохранился благодаря тому, что кирпич никогда не обжигался, его оставляли сохнуть естественным путем после того, как был сделан из глины и других материалов, таких как солома и навоз животных.

Кирпич датируется периодом между началом работ по строительству дворца, ныне известного как Северо-Западный дворец в Нимруде, в 879 году до нашей эры, и завершением работ в 869 году до н.э. В настоящее время он хранится в Национальном музее Дании.

Хотя в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Scientific Reports, подробно описаны только растения, ученые полагают, что ДНК животных и насекомых можно извлечь, используя одни и те же методы.

Растительный материал был извлечен путем адаптации методов, ранее использовавшихся для других пористых материалов, таких как кости.

Глиняные материалы почти всегда присутствуют на археологических памятниках разных эпох по всему миру, что делает их потенциально богатым источником для дальнейших исследований ДНК.

Первый автор исследования, доктор Софи Лунд Расмуссен из Оксфордского университета, сказала, что команда была "в полном восторге" от полученных результатов и потенциала будущих открытий.

Нобелевская премия за исследования в области генетики

Как сообщал УНИАН, в 2022 году лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо.

Среди прочего, он первым секвенировал (частично расшифровал) геном неандертальца и стал первооткрывателем одного из предков современных людей - Денисовского человека. Также шведский ученый развил методы выделения, очистки и анализа древних ДНК.

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