В работе соцсетей Facebook и Instagram сегодня возникли масштабные сбои. Проблемы коснулись и приложения Facebook Messenger.
Читайте такжеFacebook могут заставить продавать Instagram и WhatsApp
Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который собирает информацию о проблемах в работе онлайн-сервисов.
Так, проблемы в работе Facebook и Facebook Messenger начались около 11 утра, главным образом они коснулись европейского региона. На сбои жалуются и украинские пользователи – трудности возникают с отправкой сообщений и при авторизации.
Аналогичная ситуация сложилась с Instagram. Около 11 утра число сообщений о проблемах с его работой стремительно выросло.
Больше новостей по теме
- В Instagram и Facebook Messenger появится уникальная функция
- Google обновила браузер Chrome и похвасталась скоростью его работы
- Facebook передаст Байдену контроль над официальными страницами президента
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram