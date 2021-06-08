Коловратка размножилась после пробуждения.

Ученые оживили после спячки в вечной сибирской мерзлоте микроскопическое животное, которому может быть более 24 тысяч лет.

Как пишет Сurrent Biology, в современной науке его отнесли к виду коловраток.

Отмечается, что древнейшую коловратку удалось не просто оживить, она размножилась после пробуждения.

Исследование позволило ученым предположить, что некоторые виды животных остаются полностью жизнеспособными даже после пребывания в заморозке.

Читайте такжеУченые раскрыли тайну происхождения "световых шоу" в атмосфере Юпитера (видео)Результаты предыдущих исследований показали, что этот вид животных способен успешно находиться в состоянии криптобиоза.

До этого считалось, что в таком состоянии они могут сохранять жизненные функции не более десяти лет.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц