Ученые оживили после спячки в вечной сибирской мерзлоте микроскопическое животное, которому может быть более 24 тысяч лет.
Как пишет Сurrent Biology, в современной науке его отнесли к виду коловраток.
Отмечается, что древнейшую коловратку удалось не просто оживить, она размножилась после пробуждения.
Исследование позволило ученым предположить, что некоторые виды животных остаются полностью жизнеспособными даже после пребывания в заморозке.
Читайте такжеУченые раскрыли тайну происхождения "световых шоу" в атмосфере Юпитера (видео)Результаты предыдущих исследований показали, что этот вид животных способен успешно находиться в состоянии криптобиоза.
До этого считалось, что в таком состоянии они могут сохранять жизненные функции не более десяти лет.
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