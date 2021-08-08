В ВОЗ опасаются, что 24 букв греческого алфавита со временем не хватит для обозначения всех вариантов.

Новые варианты коронавируса могут быть названы в честь созвездий звездного неба, в том случае, если для названий не будет хватать букв греческого алфавита.

Об этом в интервью Telegraph рассказала Мария Ван Керкхове, эксперт ВОЗ по COVID-19. По ее словам, в организации уже ищут имена для новых мутаций коронавируса, поскольку опасаются, что 24 букв греческого алфавита со временем не хватит для обозначения всех вариантов.

На сегодня известно 11 штаммов коронавируса. Четыре варианта (включая дельта и бета) причислены к "вызывающим беспокойство". Четыре варианта (такие как эта и лямбда) причислены к "вызывающим интерес". Есть также варианты эпсилон, зета и тета, которые ранее считались "интересными", но их статус был снижен.

По мере эволюции коронавируса новых штаммов может стать больше, чем доступных букв. Ван Керехове отметила, что сейчас использование созвездий для наименования новых штаммов является одним из основных вариантов. Однажды мы можем услышать о таких новых штаммах как "Овен", "Близнецы" или "Орион".

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При этом некоторые альтернативные варианты новых названий уже отклонены. В частности – от идеи названий в честь богов древнегреческого пантеона отказались, в том числе, из-за опасений о произношении их имен.

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Автор: Дмитрий Захаров