Ученые предполагают, что для зубочисток неандертальцы могли использовать, в частности, рыбьи кости.

Высшие приматы чистили зубы от еды так же, как это нынче делают современные люди. Ученые находят многочисленные следы на коренных зубах неандертальцев от старых "зубочисток", что лишь подтверждает догадки исследователей.

Об этом пишет Science alert.

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Недавно проанализированный зуб неандертальца, найденный археологами в Польше в 2010 году, содержал небольшую выемку на внешней стороне, что указывает на движения зубочистки внутрь и наружу.

Вероятно, владельцем зуба был мужчина в возрасте от 30-ти лет, и он очень следил за гигиеной зубов.

Авторы в рамках этого же проекта проанализировали еще один зуб уже другого неандертальца. Выяснилось, что эмаль зуба тоньше, чем у Homo Sapiens; большая ямка в теле зуба образовалась, вероятно, вследствие механического истирания.

Сейчас ученые по всему миру предполагают, что для зубочисток неандертальцы могли использовать кости, сухожилия и траву, хотя пока это не подтверждено археологическими находками.

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Автор: Яна Ставская