В рамках эксперимента образцы специального средства дня стирки и пятновыводителя отправят на МКС, чтобы протестировать их в условиях невесомости.

Как астронавты, находясь на Международной космической станции (МКС) долгие месяцы, стирают свою одежду? Никак. Когда их нижнее белье или спортивная одежда становится непригодным для ношения, они просто ее выбрасывают за борт, и она сгорает в атмосфере.

В NASA решили найти способ стирать одежду астронавтов в космосе, чтобы это позволило им носить наряды месяцами и даже годами, как и на Земле.

Из-за того, что астронавты на МКС должны ежедневно по два часа заниматься спортом, чтобы избежать атрофии мышц и негативного влияния на кости из-за невесомости, они используют немало одежды. Хотя она обладает специальным антимикробным эффектом для удлиненного использования, он по-прежнему не является слишком эффективным решением.

Читайте такжеNASA заключило контракт на отправку туриста на МКСВ рамках эксперимента образцы специального средства дня стирки и пятновыводителя отправят на МКС, чтобы протестировать их в условиях невесомости и с минимальным количеством воды.

Один из вызовов при этом - сделать эту воду пригодной для очистки и повторного использования для питья и приготовления еды, так же, как сейчас на МКС после очистки используется моча и пот.

Если ученым удастся найти действенное решение, это значительно сэкономит на доставках грузов в космос. Исследователи надеются, что такая экономия поможет и в долгосрочных миссиях, как например отправка людей на Марс, передает Голос Америки.

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Автор: Ирина Погорелая