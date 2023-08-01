Специалисты пытаются восстановить связь с аппаратом.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) потеряло связь с космическим зондом Voyager 2. Причиной стала ошибка в командном пункте – с Земли отправили неверное указание.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Две недели назад диспетчеры NASA отправили аппарату ошибочную команду. Из-за этого антенна развернулась от Земли на два процента. Этого хватило, чтобы Управление потеряло связь с зондом.

Специалисты NASA попытаются поймать сигнал на этой неделе. Будут делать это с помощью антенны в Австралии. В случае провала ученым придется ждать до октября – тогда Voyager 2 автоматически изменит настройки и сам восстановит связь.

Отмечается, что Voyager 2 – один из самых отдаленных космических кораблей человечества. Его запустили 46 лет назад для исследований дальних планет.

Новости космоса: об этом стоит знать

К Земле несется огромная комета. Космическое тело размером с город можно будет увидеть следующим летом. По подсчетам ученых, комета максимально приблизится ко 2 июня 2024 года.

Кроме того, бывший сотрудник американской разведки Дэвид Груш заявил, что у Пентагона есть инопланетные "биообразцы". По его словам, помимо "нечеловеческих" биообразцов власти США имеют "нечеловеческие" транспортные средства.

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