В Конгрессе состоялись слушания на тему НЛО.

Власти США располагают образцами "нечеловеческих" биологических веществ, собранными в местах "крушения НЛО". Об этом рассказал бывший сотрудник американской разведки Дэвид Груш на открытых слушаниях в Конгрессе по проблеме НЛО.

Груш подчеркнул, что он предпочитает использовать термин "нечеловеческий", а не "инопланетный". По его словам, помимо "нечеловеческих" биообразцов власти США завладели "нечеловеческими" транспортными средствами.

На вопрос, были ли также найдены "пилоты, пилотировавшие этот корабль", Груш сказал, что "биовещества пришли с некоторых обнаруженных мест крушений, да". На уточняющий вопрос, действительно ли были обнаружены именно "нечеловеческие" биообразцы, Груш ответил утвердительно.

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"Не человеческие. Это была оценка людей, непосредственно знакомых с программой, с которыми я говорил, которые в настоящее время все еще участвуют в программе", – заявил он.

Груш отметил, что лично он не встречал феномен НЛО, но заверил, что ему известно о "нескольких коллегах", пострадавших от НЛО. Также он заявил, что провел интервью с 40 свидетелями за четырехлетний период.

Он сказал, что руководил усилиями Министерства обороны по анализу сообщений о наблюдениях НЛО и был проинформирован о программе, направленной на сбор и восстановление разбившихся космических кораблей. По его словам, эта программа выполнялась десятилетиями и скрывалась США.

На вопрос, располагает ли правительство США информацией о внеземной жизни, Груш заявил, что США, вероятно, знали о "нечеловеческой" деятельности с 1930-х годов.

В свою очередь Пентагон опроверг утверждения Груша о сокрытии информации. Пресс-секретарь Минобороны Сью Гоф заявила, что следователи не обнаружили "какой-либо поддающейся проверке информации, подтверждающей утверждения о том, что какие-либо программы, касающиеся обладания или обратного проектирования внеземных материалов, существовали в прошлом или существуют в настоящее время".

Поиски НЛО

В июне NASA впервые открыто рассказали о ходе исследований неопознанных аномальных объектов или явлений. Они признались, что изучили более 800 сообщений о неопознанных летающих объектах, из которых только небольшая часть не поддается научному объяснению.

Два года назад Пентагон тоже опубликовал отчет, в котором заявил, что у Минобороны США нет объяснений появления десятков неустановленных летающих объектов, которые заметили военные пилоты. Всего у Пентагона накопилось уже полторы сотни зафиксированных случаев, которые так и не удалось объяснить.

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