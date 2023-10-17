Илон Маск уже давно говорит о своей убежденности в том, что люди однажды должны колонизировать Марс, и новые исследования могут точно указать, где они, возможно, они захотят жить.

Вероятная причина самого крупного за всю историю сейсмического события, зарегистрированного на Марсе, была выявлена в результате исследования, проведенного под руководством Великобритании.

Землетрясение на Марсе магнитудой 4,7 было зафиксировано посадочным модулем NASA InSight 4 мая прошлого года. Оно вызвало вибрации, которые отражались по планете в течение шести часов, пишет Sky News.

Первоначально предполагалось, что оно было вызвано падением метеорита, что раньше приводило к подобным толчкам. Но после исследования огромной поверхности Красной планеты площадью 144 миллиона квадратных километров международная исследовательская группа не обнаружила никаких признаков свежего кратера.

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Результаты, опубликованные в журнале Geophysical Research Letters, указывают на то, что Марс гораздо более сейсмически активен, чем считали ученые.

Руководитель исследования доктор Бенджамин Фернандо из Оксфордского университета заявил, что полученные результаты могут даже сообщить, где людям будет безопасно жить, если амбиции Илона Маска по колонизации Марса станут реальностью.

"Мы по-прежнему считаем, что на Марсе сегодня нет активной тектоники плит, поэтому это событие, вероятно, было вызвано сбросом напряжения в марсианской коре. Эти напряжения являются результатом миллиардов лет эволюции, в том числе охлаждения и сжатия разных частей планеты с разной скоростью", - сказал он.

"Мы до сих пор не до конца понимаем, почему в некоторых частях планеты напряжение выше, чем в других, но подобные результаты помогают нам проводить дальнейшие исследования. Однажды эта информация может помочь нам понять, где людям будет безопасно жить на Марсе, а чего следует избегать", - добавил Фернандо.

Как проходили поиски

Поиски вероятного кратера, образовавшегося после землетрясения, потребовали огромных усилий. Это потому, что, хотя Марс меньше Земли, отсутствие океанов означает, что площадь суши аналогична.

Масштабный поиск потребовал сотрудничества между космическими агентствами и учеными всего мира, включая Европейское космическое агентство, Китайское национальное космическое агентство, Индийскую организацию космических исследований и Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов, которые предлагали использование своих спутников.

Считается, что это первый случай, когда все миссии на орбите вокруг Марса объединились в рамках одного проекта.

Доктор Фернандо, возглавивший эту работу, отметил, что она должна "послужить образцом для продуктивного международного сотрудничества в глубоком космосе".

Землетрясение было одним из последних событий, зарегистрированных посадочным модулем InSight перед тем, как он отключился в декабре прошлого года, спустя более четырех лет после приземления на Марс.

Исследование Марса - другие новости

Как сообщал УНИАН, ученые впервые смогли определить, из чего состоит ядро Марса. Разгадать состав ядра помогли землетрясения, которые регулярно происходят на Марсе.

Согласно сейсмическим данным, полученным с помощью посадочного модуля НАСА InSight, ядро Марса представляет собой жидкий сплав железа с удивительно большим количеством серы и кислорода.

Ранее исследователи смогли создать первую детализированную карту Марса. Для этого они использовали более 3000 наблюдений, сделанных за один марсианский год. Этот период эквивалентен двум годам на Земле. После этого они объединили изображения вместе, чтобы создать цветовую композицию.

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