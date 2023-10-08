Оказалось, что лунное ядро очень похоже на земное.

Внутреннее ядро Луны на самом деле представляет собой твердый шар с плотностью, близкой к плотности железа. Это установило тщательное исследование ученых под руководством астронома Артура Брио из Французского национального центра научных исследований, опубликованное в журнале Nature, передает ScienceAlert.

Исследователи надеются, что результаты их труда помогут разрешить долгие споры о том, является ли "сердце" Луны твердым или расплавленным, а также приведут к более точному пониманию истории Луны и Солнечной системы в целом.

Сообщается, что в ходе исследования астроном Брио и его коллеги собрали данные космических миссий и экспериментов по лазерной локации Луны, чтобы составить профиль различных лунных характеристик. Затем они провели моделирование с различными типами кернов (проб), чтобы определить, какие из них наиболее точно соответствуют данным наблюдений.

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В итоге ученые сделали несколько интересных выводов:

более плотный материал внутри Луны падает к центру, а менее плотный материал поднимается вверх;

лунное ядро очень похоже на земное - с внешним слоем жидкости и твердым внутренним ядром (внешнее ядро имеет радиус около 362 километров (225 миль), а внутреннее - около 258 километров (160 миль);

внутреннее ядро Луны имеет плотность около 7822 килограммов на кубический метр, что очень близко к плотности железа.

Отмечается, что результаты данного исследования являются подтверждением более ранних выводов ученых по этому поводу. Они представляют собой довольно веские аргументы в пользу того, что ядро Луны подобно ядру Земли.

Земные электроны могут образовывать воду на Луне

Как писал УНИАН, ранее исследование показалось, что высокоэнергетические электроны в земной плазме могут способствовать образованию воды на поверхности Луны.

Для установления этого использовались данные Chandrayaan-1 - индийского лунного зонда, работавшего с октября 2008 года по август 2009 года.

Полученная информация свидетельствует о том, что электроны Земли могут способствовать процессам выветривания на Луне.

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