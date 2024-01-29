О том, что на плато Блейка есть глубоководные кораллы, ученые знали еще с 1960-х годов, но изучить их у них не было возможности.

Исследователи моря из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) выявили и уже добавили на карту самый крупный в мире глубоководный коралловый риф.

По словам ученых, эта масштабная экосистема служит домом для множества видов животных, о существовании которых люди и не подозревали, пишет MDPI. Исследователи рассказали, что риф находится очень глубоко - от 500 до 1000 м в 160 км от береговой линии США, между штатами Северная Каролина и Флорида.

Ученые допустили, что его протяженность составляет около 500 км, а в некоторых местах ширина достигает более 100 км. Общая площадь этой экосети составляет приблизительно 2,6 млн га.

Наибольшее количество кораллов обнаружено в районе, который исследователи назвали "Миллион курганов".

О том, что на плато Блейка есть глубоководные кораллы, ученые знали еще с 1960-х годов, но изучить их у них не было возможности из-за отсутствия подходящего оборудования и технологий.

Теперь же исследовательская миссия установила, что "Миллион курганов" в основном состоит из каменистых кораллов Desmophyllum pertusum, которые могут жить тысячи лет. Эти кораллы питаются биологическими частицами, такими как мертвые клетки и микроорганизмы. Они также отличаются своим прозрачно-белым цветом.

Эти коралловые рифы находятся под Гольфстримом - глубоким течением теплой воды. Ученые полагают, что это как нельзя лучше обеспечивает кораллы всем необходимым для жизни.

Исследователи даже допустили, что под подобными океаническими течениями по всему миру могут существовать еще более масштабные глубоководные коралловые рифы.

Опасность для коралловых рифов

Ученые некоторое время назад заявляли, что проблемы с климатом напрямую влияют на мелководные коралловые рифы. В частности, в ООН заявили о необходимости внести Большой Барьерный риф в список объектов Всемирного наследия, находящихся "в опасности" из-за климатического кризиса.

Исследователи пришли к выводу, что повышение температуры поверхности моря и окисление вод может уничтожить почти все существующие среды обитания коралловых рифов до 2100 года. Они прогнозировали, что большинство рифов исчезнут в течение ближайших 20 лет.

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