Новое открытие проливает свет на миллиарды лет лунной истории.

Китайский луноход "Чанъэ-4" помог ученым визуализировать "скрытые" структуры глубоко под поверхностью обратной стороны Луны. Это достижение раскрывает миллиарды лет лунной истории, пишет Independent.

Ровер Yutu-2 помог сделать это открытие с помощью своего лунного проникающего радара (LPR), который глубоко проникал в поверхность Луны, слушая эхо звука, которое отражалось от структур под лунной поверхностью и было скрыто от глаз.

Тот же луноход и посадочный модуль миссии вошли в историю в 2019 году как первые созданные человеком объекты, приземлившиеся на "темной стороне Луны" - той стороне, которая никогда не видна с Земли.

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Ученые ранее использовали георадар лунохода (GPR), но эти более ранние усилия могли помочь нанести на карту только верхние 40 метров поверхности Луны. Это новое открытие позволило обнаружить "скрытые" структуры на глубине около 300 метров.

Новые данные показывают, что первые 40 метров под лунной поверхностью состоят из слоев пыли, почвы и камней.

Радиолокационный анализ также выявил наличие погребенного кратера, который образовался, когда большой объект врезался в лунную поверхность; и помог составить карту древних потоков лавы под поверхностью Луной.

"Георадар посылает электромагнитные импульсы в недра Луны и принимает эхосигналы от подповерхностных слоев. Мы используем данные высокочастотного канала, чтобы обнаружить структуру верхних 40 метров вдоль пути лунохода, состоящую в основном из каменных обломков и почвы", - пояснили исследователи.

Ученые предполагают, что разбитые скалы, окружающие это образование, вероятно, были обломками, образовавшимися в результате удара.

"В ходе этого исследования мы обнаружили несколько слоев в верхних 300 м, которые, вероятно, указывают на серию извержений базальта, которые произошли миллиарды лет назад", - написали они.

Новое исследование, опубликованное недавно в "Журнале геофизических исследований: Планеты", показало, что лунная лава, вероятно, текла по ландшафту в этой части Луны миллиарды лет назад.

Исследователи обнаружили, что слои вулканических пород тем тоньше, чем ближе они находятся к поверхности Луны. "Изменение толщины этих лавовых потоков предполагает уменьшение масштабов извержения с течением времени", - отметили они.

Основываясь на этих данных, они сказали, что лунная вулканическая активность постепенно сгасла с момента образования Луны более 4,5 миллиардов лет назад, когда объект размером с Марс врезался в Землю и отколол кусок, который в конечном итоге слился в Луну.

"Толщина пластов уменьшается с уменьшением глубины, что предполагает постепенное снижение скорости излияния лавы с течением времени", - заключили ученые.

Другие находки на Луне

Как сообщал УНИАН, ранее китайский луноход "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны объект, который издалека напоминал хижину. Однако когда аппарат смог приблизиться и сделать более четкие снимки, стало понятно, что это на самом деле. Оказалось, загадочным объектом на самом деле был лишь камень, а его идеальная геометрическая форма была игрой света, тени и угла съемки.

Недавно стало известно, что под поверхностью Луны обнаружена массивная глыба древнего гранита, свидетельствующая о типе вулканизма, которой никогда не видели там раньше. Анализ предполагает, что это глубоко закопанная гигантская масса затвердевшей магмы, отложившаяся около 3,5 миллиардов лет назад. Гранит в изобилии встречается на Земле, но крайне редко - в других частях Солнечной системы, поскольку для его формирования требуются особые условия.

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